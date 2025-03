Stanovalce iz okolice Pivke presenetil vonj po dimu, škoda bo ogromna (FOTO)

Policisti Policijske uprave (PU) Koper so bili v četrtek ob 14.50 obveščeni o požaru v stanovanjski hiši v vasi Trnje pri Pivki. Kot je sporočila Anita Leskovec, ki pri PU Koper skrbi za stike z javnostjo, so lastniki v hiši najprej zavohali dim, nato so opazili, da gori streha. Ta je pogorela, v požaru pa je nastalo za okrog 50.000 evrov škode. Ranjen ni bil nihče.

Ogenj so pogasili gasilci iz PGD Pivka, Košana in Zagorje, ki so ugotovili, da so zagorele saje v dimniku, nato se je ogenj hitro razširil na celotno ostrešje in ga zajel še pred njihovim prihodom. Ko je bil ogenj pogašen, so gasilci streho začasno pokrili s ponjavo, da v stavbo ne bo deževalo.

Poleg policistov in gasilcev so na prizorišče požara prišli še dežurni delavec elektro podjetja, poveljnik štaba civilne zaščite občine Pivka in celo župan, pa so v objavi na družabnem omrežju delili člani PGD Pivka.