Stanovalca sta ušla ognjenim zubljem

Na nedeljsko popoldne številni gasilci na Goričkem niso imeli miru. Ob 15.50 je namreč v naselju Dolnji Slaveči v občini Grad zagorelo na stanovanjskem objektu. Požar, ki je zajel ostrešje velikosti 60 kvadratnih metrov in ga tudi dodobra uničil, so pogasili gasilci.



Kot je razložil vodja intervencije Stanko Recek, so gasilci PGD Dolnji Slaveči na kraj dogodka prispeli že po osmih minutah po klicu soseda, da gori hiša. »Že od daleč smo videli, da gre za večji požar, ki je zajel ostrešje in streho. Zato smo na pomoč poklicali še dve gasilski enoti, PGD Grad in PGD Motovilci, tako da nas je skupaj gasilo 33,« je dejal Recek in dodal, da stanovalca nista bila poškodovana in sta se pravočasno umaknila.



Streha je pogorela do konca že pred prihodom gasilcev, stanovanjski del pa med gašenjem ni bil poškodovan. Policisti PP Gornji Petrovci so pozneje ugotovili, da je iz neznanega vzroka zagorelo v prekajevalnici za meso v podstrešju, in sicer potem, ko je lastnik vanjo naložil nova drva. Nastalo je za okrog 10.000 evrov škode.