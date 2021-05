Stal sredi ceste in napadel policista, končal je z zlomljeno nogo

Stal sredi ceste

Organi slovenske policije so preverili, kaj se je zgodilo 11. aprila v Grosupljem. Takrat sta policista pri nadzoru cestnega prometa izvedla postopek z voznikom, v katerem je ta utrpel hudo poškodbo. Postopek policistov je preverila komisija in ugotovila, da je policist zakonito in strokovno uporabil prisilna sredstva. To so sporočili iz generalne policijske uprave (nelektorirano): »Policista sta, da bi ga obvladala, zoper njega uporabila različne oblike telesne sile, s katerimi sta takoj, ko se je moški umiril prenehala. Takoj, ko je policistom dejal, da je poškodovan, je policist zaprosil za nujen prihod reševalcev na kraj. Kot že omenjeno, sta policista prisilna sredstva – telesno silo – zoper voznika uporabila zakonito in strokovno, poškodba pa bi lahko nastala tudi kot posledica uporabljenega prisilnega sredstva.«Policija trdi, da po pregledu zdravstvene dokumentacije, ki jo je pridobila komisija, niso razvidne nobene druge poškodbe, ki bi kazale na grdo ravnanje policistov z voznikom, kot je ta izpostavljal v medijih.Policista sta pri nadzoru prometa na območju Grosupljega opazila zaustavljeno osebno vozilo, ki je imelo prižgane vse štiri smernike. Vozilo je bilo zaustavljeno na sredi ceste na obeh voznih pasovih. Ker sta menila, da moški v vozilu potrebuje pomoč, sta službeno vozilo obrnila in zapeljala proti vozilu. Ko ju je moški opazil, je pričel močno hupati, nato pa je odpeljal.Policista sta voznika poskušala zaustaviti, vendar ta ni upošteval večkratnih zvočnih in svetlobnih znakov policije. Ob zaustavitvi vozila je izstopil iz vozila in poskušal pobegniti. Pri tem ni upošteval ukazov policista, zato je ta uporabil strokovna prijema. Voznik se je dvakrat iztrgal iz policistovega prijema, nato pa je policista tudi napadel in ga poskušal s pestjo udariti v glavo. Policist je zaradi neposrednega napada uporabil strokovni met in voznika obvladal.Med policijskim postopkom je voznik utrpel zlom noge, lažje pa se je poškodoval tudi policist.