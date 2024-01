Stal na prehodu za pešce in se ni hotel odmakniti

V nedeljo ob 22.20 je na PU Koper poklicala voznica avtobusa in povedala, da na prehodu za pešce sredi Portoroža stoji moški in se noče umakniti. Policisti so izsledili 52-letnika in mu izdali plačilni nalog.

Izpred hiše ukradli motorno kolo

Kot še sporočajo z omenjene policijske uprave, je na isti dan v Izoli nekdo ukradel motorno kolo, parkirano pred vhodom v hišo. Lastnik je naknadno dobil informacijo, da je vozilo skrito ob Parenzani pri Strunjanu. Nadaljuje se z zbiranjem obvestil, vozilo je bilo vrnjeno lastniku.

50-letnik in njegov sin lažje poškodovana

Ob 14.30 pa je 36-letni voznik osebnega avtomobila peljal od Portoroža proti Izoli. Ko je izvozil iz krožišča je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotno stran in trčil v osebni avtomobil, ki ga je pravilno iz nasprotne smeri pripeljal 50-letni voznik. 50-letnik in njegov sin v vozilu sta se pri trčenju lažje poškodovala, odpeljali so ju v SB Izola. Povzročitelju je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,52 mg/l, sledi mu kazenska ovadba za nevarno vožnjo.