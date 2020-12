V vozilu je bilo kar devet oseb. FOTO: PU Maribor

Policisti policijske postaje iz Gorišnice so v ponedeljek dopoldne na območju Zavrča prijeli 47-letnega belgijskega državljana, ki je mimo mejnega prehoda v osebnem avtomobilu prepeljal devet državljanov Turčije, ki niso imeli dovoljenja za vstop in bivanje v Sloveniji. Policisti so voznika pridržali.Kot so pojasnili na Policijski upravi Maribor, so njihovi policisti vozilo po nezakonitem vstopu ustavili in v njem naleteli na deveterico ilegalnih migrantov. Belgijski državljan jih je z načinom prevoza spravil tudi v nevarnost, saj je eden od njih sedel na sprednjem sedežu, šest jih je sedelo na zadnjih treh sedežih, dva pa sta bila v prtljažniku. V vozilu, ki je sicer namenjeno prevozu petih ljudi, se je tako prevažalo deset oseb.Policisti bodo voznika s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku ptujskega okrožnega sodišča, turške državljane pa bodo predvidoma danes predali hrvaškim varnostnim organom.