Štajerski kriminalisti razbili kriminalno združbo: droga, orožje in povzročitev splošne nevarnosti

Celjski kriminalisti so v sodelovanju z Generalno policijsko upravo uspešno zaključili obsežno preiskavo kaznivih dejanj, povezanih z neupravičeno proizvodnjo prepovedanih drog in prometom z njimi.

V sklopu akcije so aretirali dva člana organizirane kriminalne združbe in med hišnimi preiskavami zasegli večjo količino kokaina, strelno orožje ter premoženje, ki je bilo pridobljeno na nezakonit način, so sporočili s celjske policijske uprave.

Policijska uprava Maribor je vzporedno s preiskavo razkrila tudi kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti ter kazensko ovadila tri osumljence.

Podrobnosti delovanja kriminalne združbe in sodelovanje s tujimi varnostnimi organi bo na jutrišnji novinarski konferenci predstavil Damjan Apollonio, vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto prave kriminalistične policije. Vlogo celjskih in mariborskih kriminalistov bosta osvetlila Aleš Slapnik in Stanko Vidovič. Dogajanje bomo spremljali tudi na našem portalu.