Štajerska avtocesta ponovno odprta: trije naleti, sedem vozil in ena poškodovana

Štajerska avtocesta je po popoldanski zapori zaradi nesreče ponovno odprta med Blagovico in Trojanami proti Mariboru. Prometna nesreča se je v predoru Trojane zgodila zaradi naleta več vozil, v treh naletnih trčenjih je bilo udeleženih šest osebnih in eno tovorno vozilo. Pri tem se je lažje poškodovala ena izmed udeleženih voznic, so za STA pojasnili na PU Ljubljana.

Policisti zoper tri voznike vodijo postopke o prekršku zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji. Posledice prometnih nesreč so odpravljene, promet je bil oviran do 17.30, so za STA sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.