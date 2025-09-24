Štajerka zaprta, počilo na razcepu Zadobrova

Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta na razcepu Zadobrova iz smeri Domžal proti Zaloški cesti in Golovcu, poroča prometnoinformacijski center in dodaja, da tam nastajajo zastoji.

Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi glavna cesta Slovenj Gradec-Dravograd, pri Pamečah.

Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Beležijo tudi zastoj tovornih vozil pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Vozila stojijo na voznem pasu.

Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneča je zlasti na ljubljanski obvoznici.