Na štajerki voznik tovornjaka trčil v ograjo in zagorel. Nastaja večkilometrski zastoj, zapora bo do 12. ure

Štajerska avtocesta bo zaradi odstranjevanja zgorelega tovornega vozila med Šempetrom in Žalcem proti Celju zaprta predvidoma do 12. ure. Promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, na izvozu Šempeter je devetkilometrski zastoj. Osebna vozila lahko avtocesti zapustijo že na Vranskem, navaja prometnoinformacijski center. Zastoji nastajajo tudi na regionalni cesti Vransko-Šentrupert-Žalec.

Voznik tovornjaka trčil v betonsko ograjo in zagorel

Nato so iz PU Celje sporočili, da je voznik tovornega vozila trčil v betonsko ograjo, se prevrnil in zagorel. Zaenkrat ne kaže na hujše poškodbe voznik, so še dodali policisti.

Zastoji:

Na štajerski avtocesti:

- od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, zamuda 5 minut;

- med Slovensko Bistrico in Dramljami proti Ljubljani, zamuda 30 minut;

- od Kompolj proti Ljubljani, zamuda 15 - 20 minut.

Na dolenjski avtocesti mimo Starin proti Ljubljani.

Na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani.

Na gorenjski avtocesti od Šmartnega proti Ljubljani.

Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, 1 kilometer.

Na glavnih in regionalnih cestah:

- Pijava Gorica - Škofljica.

- Dol - Šentjakob

- Medno - Ljubljana,

- Ljubljana - Sneberje.