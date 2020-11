Štajerec (37) v lov za žrtvami s samostrelom (FOTO)

Puščice, ki jih je uporabljal za nezakonit lov. FOTO: Policija

Radeljski policisti so v zadnjih treh mesecih dobili tri prijave primerov nezakonitega lova na območju Ribnice na Pohorju. Prejšnji teden so na območju Josipdola pri nezakonitem lovu dobili 37-letnega moškega, ki je doma z območja PP Radlje ob Dravi in mu zasegli samostrel s puščicami.Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je moški poleg nezakonitega lova prejšnji teden osumljen še najmanj dveh kaznivih dejanj nezakonitega lova v septembru. Za lov divjadi si je kupil opremo za opazovanje in fotografiranje ter samostrel s puščicami, s katerim je septembra v gozdu na območju Ribnice na Pohorju ustrelil dva jelena.37-letnika bodo policisti kazensko ovadili zaradi suma nezakonitega lova. Poleg tega so mu izdali odločbo o prekršku po zakonu o ohranjanju narave in zaradi vožnje v naravnem okolju, saj je z osebnim avtomobilom vozil po gozdu in travniku na območju Ribniške koče in Josipdola.