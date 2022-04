Štajerca (49) odpeljali za rešetke, našli so sumljive tablete (FOTO)

Mariborski policisti so v četrtek v popoldanskih urah na podlagi zbranih obvestil in pridobljene odredbe preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Mariboru opravili preiskavo stanovanja na območju mesta Maribor, ki ga je uporabljal in v njem začasno prebival 49-letni moški, sicer doma z območja upravne enote Pesnica. Našli in zasegli so mu različne prepovedane snovi.

Mladeniča so ovadili. FOTO: Pu Ljubljana

Kot poročajo z mariborske policijske uprave, so preiskavo opravili zaradi utemeljenega suma, da se navedeni ukvarja z izvrševanjem kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi in postopkov v športu ter predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog ter prometa z njimi in omogočanja uživanja ali uporabe prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi ali postopkov v športu ter da v stanovanju prepovedane droge tudi hrani.



Med preiskavo stanovanja so našli in zasegli PVC-zavitek s sedmimi okroglimi belimi tabletami, šest originalnih pretisnih omotov, v vsakem je bilo 10 okroglih belih tablet, s prečno zarezo na eni strani, samozapiralno PVC-vrečko z zavitkom aluminijaste folije, v katerem je neznana grudasta snov bele barve, in dva hermetično zavarjena PVC-zavitka z večjo količino neznanih okroglih belih tablet (približno 1000 v vsakem ovoju).



Ker za vse zasežene predmete obstaja utemeljen sum, da gre za prepovedane droge, bodo policisti po zbranih obvestilih, opravljenem pregledu in analizi zaseženih snovi zoper osumljenega podali kazensko ovadbo. Ker pa je bila zanj razpisana tiralica in je okrožno sodišče v Mariboru izdalo evropski priporni nalog za prijetje in privedbo, so ga po postopku privedli v mariborski zapor.

Bežigrajski policisti pa so pred dnevi na terenu zalotili 21-letnega osumljenca, ki je drugi osebi prodal prepovedano drogo heroin; tega so kupcu zasegli. Pri osumljencu so v nadaljnjem postopku našli okoli 50 zavitkov s skupno približno 100 grami prepovedane droge heroin, okoli 50 zavitkov s skupno približno 23 grami kokaina ter denar, za katerega sumijo, da izhaja iz prepovedane prodaje drog.

Ljubljančan je imel poleg droge tudi denar. FOTO: Pu Ljubljana

Po pridobljeni odredbi in opravljeni hišni preiskavi zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi so našli še manjšo količino droge ter pripomočke za predelavo. Osumljeni Ljubljančan, ki je bil že dvakrat pravnomočno obsojen zaradi tovrstnih kaznivih dejanj, je bil s kazensko ovadbo priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Ta je zanj odredil pripor, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.