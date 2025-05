Grozljivka na Bledu: Mitja ženo pokončal na izredno brutalen način (FOTO)

Slovenski turistični biser Bled je tik pred koncem lanskega leta zaznamovala velika tragedija. Danes 31-letni Mitja Kocjančič je, vsaj tako je prepričano tožilstvo, ubil svojo nevesto, 27-letno Marvil Facturan Kocjančič. In to ravno pet mesecev po njuni poroki na Filipinih.

Kocjančič krivde za uboj, ki naj bi ga zaradi duševne motnje zagrešil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, danes ni priznal. »Tega se ne spominjam in se tudi nisem zavedal. Vem samo to, kar sem videl po tem, ko sem začel prihajati k sebi in po tem, kar izhaja iz obdukcijskega zapisnika. Ne bi mogel priznati.«

Prihod osumljenca na kranjsko sodišče. FOTO: Aleksander Brudar

Zabodel jo je najmanj 30-krat

Rochel Curhalek, predstavnica družine umorjene Filipinke je pred začetkom sojenja povedala, da si družina želi pravične kazni. Prav tako ne dvomi v prištevnost Kocjančiča. Za tako hudo kaznivo dejanje bi na Filipinih, kot je še dodala Curhalekova, izrekli dosmrtni zapor.

So pa na današnjem sojenju na dan prišle tudi pretresljive podrobnosti umora 27-letnice. Po prepričanju tožilstva jo je Kocjančič pokončal na izredno grozovit način: po glavi jo je udaril s fitnes-utežjo, v predel prsnega koša jo je zabodel najmanj 27-krat in najmanj trikrat v predel vratu.

Mitja Kocijančič. FOTO: Aleksander Brudar

Očaral je vso družino

Njuna zgodba, vse do tiste tragične nedelje, 29. decembra 2024, je bila kot iz pravljice. Mitjo je februarja lani spoznala prek družbenega omrežja. Njuno spoznavanje pa je kmalu pripeljalo do njegovega obiska Filipinov, tja je prispel 11. julija. Šest dni pozneje sta odpotovala na počitnice v Palawan, eno najlepših in najbolj znanih filipinskih provinc.

Po končanem potovanju sta se 29. julija vrnila v Manilo in se takoj po prihodu na letališče odpravila pred matičarja ter si še isti dan izmenjala zaobljube.

Le nekaj ur po poroki, 29. julija popoldan, ga je pospremila na glavno mednarodno letališče na Filipinih, od koder je poletel nazaj v Slovenijo.

3. septembra 2024 se je vrnil na Filipine, da bi pomagal pri urejanju dokumentacije za selitev. Pri njih je živel dobre tri mesece in očaral ne le nje, temveč vso družino. »Izkazoval ji je ljubezen, bil je pozoren, vljuden in radodaren. Pogosto ji je kupoval darila in obljubljal potovanja,« je februarja za Slovenske novice povedala teta pokojne Muberra Factoran po materini strani, ki si je bila z nečakinjo zelo blizu.

Potrebne dokumente sta urejala do 17. decembra. »Mitja je tistega dne odpotoval v Slovenijo, menda zato, da bi pred Marvilinim prihodom potrdil zakonitost njune poroke, Marvil pa na Japonsko, kjer je na slovenskem veleposlaništvu prevzela svoj vizum.«

Julija lani sta se poročila. Foto: Facebook

Težav z možem ni nikdar omenjala

Marvil je na slovenska tla stopila 22. decembra. Skupaj sta nameravala živeti na Alpski cesti na Bledu. Le teden dni kasneje je med njima prišlo do prepira. Zakaj, njeni svojci ne vedo.

»Nikoli ni omenjala težav s svojim možem, ne meni, ne svoji materi, ne prijateljem,« še izvemo. Malo po 18. uri popoldne je sosed, ki je živel pod njima, slišal pretepanje in kričanje ženske, po 15 minutah je nastopila tišina.

Kocjančič po pripovedovanju sosedov policistom ni hotel odpreti vrat, zato so s sekiro razbili vrata stanovanja, a za Marvil je bilo prepozno.

Kocjančiča so odpeljali v psihiatrično bolnišnico.

Motivacijski govorec, znan po govorih o duševnem zdravju, boju proti debelosti in osebni rasti, je osumljen, da jo je v najemniškem stanovanju do smrti tepel in zabadal. »Čeprav so nekatera njegova vedenja, na primer vsakodnevni pogovori z materjo, izstopala kot nenavadna, nihče od nas ni niti sumil, da bi bil sposoben takšnega nasilja,« je še povedala Muberra.