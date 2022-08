Srhljivka v središču Ljubljane: policija išče roparje

V torek okoli 6.30 so bili policisti obveščeni o ropu v središču Ljubljane. »Ugotovljeno je bilo, da je več neznancev okoli 4.30 obstopilo oškodovanca v parku in od njega zahtevalo denar. Ker jim ga ni izročil, ga je eden izmed njih udaril in mu odvzel denarnico z vsebino,« pišejo v poročilu PU Ljubljana. Povzročili so za okoli 600 evrov materialne škode.

Policisti zadevo preiskujejo, storilce pa opisujejo takole: »Gre za osebe temnejše polti, vsi so govorili angleško, en je star nekaj čez 20 let, visok 175 do 180 cm, suhe postave, oblečen je bil v modre hlače iz džinsa, drugi je bil star 16 do 20 let, visok 175 do 180 cm, suhe postave.«