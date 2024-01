Srhljivka v Sloveniji: v prtljažniku našli človeka

Policisti so v torek okoli 8. ure v Slovenski vasi kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volkswagen touareg, poljskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 30-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v prtljažniku pa je prevažal 27-letnega državljana Poljske, ki ni imel ustreznih dokumentov za prestop državne meje in se je poskusil izogniti mejni kontroli.

30-letniku so zasegli avtomobil in mu zaradi kršitev izrekli globo.

Zaradi kršitev Zakona o nadzoru državne meje in Zakona o tujcih so globo izrekli tudi 27-letniku.