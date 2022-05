Srhljivka v Predosljah: s pečine padel v kanjon reke Kokre

V soboto ob 20.49 je v Predosljah, občina Kranj, oseba padla s pečine v kanjon reke Kokre.

Gasilci Gars Kranj in zdravnica nujne medicinske pomoči iz Kranja so se z vrvno tehniko spustili k poškodovancu, ga na kraju oskrbeli in pripravili vse potrebno za dvig po zelo strmem pobočju.

Prepeljali so ga v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.