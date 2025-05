Srhljivka v Mariboru: pristopil do zaposlene in ji zagrozil z ostrim predmetom

Na območju Teznega je moški v ponedeljek popoldne pristopil do zaposlene v poslovnem prostoru in zahteval denar ter ji zagrozil, pri tem pa naj bi uporabljal oster predmet. Izročila mu je tobačne izdelke, potem pa je prostore zapustil. Policisti so osumljenca izsledili v bližini, o kaznivem dejanju pa še zbirajo obvestila, poroča mariborska policijska uprava.

Vlomil v hišo in odnesel 14 tisočakov

Na območju Makol pa je nekdo skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo, kjer so bili preiskani prostori, pri tem pa odtujena gotovina. Lastniki so bili po nestrokovni oceni oškodovali v višini dobrih 14.000 evrov.