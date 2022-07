V noči na soboto je v Stari Cerkvi v občini Kočevje moški padel s skednja in se hudo poškodoval po glavi, poroča uprava za zaščito in reševanje. Zjutraj so ga našli domači. Reševalci NMP Kočevje so ga oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Stara Cerkev in Kočevje so pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu ponesrečenca do reševalnega vozila.