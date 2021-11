Srhljivka v centru Ljubljane: potegnil je nož, ona je zbežala iz trgovine

V soboto okoli 12.30 so bili policisti obveščeni o ropu prodajalne v središču Ljubljane. 54-letnik je vstopil v prodajalno in z nožem zagrozil prodajalki, ta pa je zbežala iz prodajalne. Moškega so pri odhodu iz prodajalne do prihoda policistov zadržali mimoidoči. Odvzeta mu je bila prostost in bo priveden k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve ropa.

Zahtevala denar in pretepla moškega

Še istega dne, nekaj minut pred polnočjo, sta dva moška pristopila do nekoga na Trgu republike v Ljubljani in od njega zahtevala denar. Ker ga ni imel, sta mu vzela jakno in zbežala. Škode je bilo nekaj deset evrov. Približno uro kasneje sta ista moška v Argentinskem parku z nožem v roki od nekoga spet zahtevala denar. Ker ga ni želel izročiti, ga je eden izmed njiju pretepel in lažje poškodoval ter mu odvzel okoli 20 evrov.

Na podlagi opisa so policisti ponoči v središču Ljubljane enega roparja, starega 18 let, izsledili in mu odvzeli prostost. Priveden bo k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve velike tatvine in ropa.