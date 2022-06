Srhljivka v Ankaranu: 20-letnico napadli štirje psi

Iz PU Koper so sporočili, da je včeraj ob 18.50 v Ankaranu 20-letnico napadel trop psov. Zaradi poškodb so jo odpeljali v bolnišnico. Kot so ugotovili policisti, je hodila proti domu, ko so do nje pritekli štirje psi, last 64-letne Ankarančanke. Zapodili so se vanjo, dva psa pa sta jo ugriznila v nogo.

Proti lastnici psov bo uveden postopek zaradi kršitve določil 46a. člena ZZZiv.