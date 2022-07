Srhljivka sredi Ljubljane: to so zagrešili trije mlajši moški

V soboto okoli 22. ure so bili policisti obveščeni o drzni tatvini v središču Ljubljane. Ugotovljeno je bilo, da so trije neznanci pristopili do drugih treh moških in od njih zahtevali denar. Manjšo količino so jim ga izročili, nato so enemu iz nahrbtnika še vzeli nekaj gotovine in zbežali. Škode je za okoli 100 evrov škode.

Policisti zbirajo obvestila za izsleditev neznancev. Njihov opis:

– mlajši moški visok okoli 170 cm, normalne postave, krajših temnih las, oblečen je bil v bel pulover in kratke hlače, nosil je športne copate Nike;

​– mlajši moški visok med 190 in 195 cm, močnejše postave, krajših rjavih las, oblečen je bil v rdečo majico, nosil je natikače in torbico okoli pasu;

​– mlajši moški visok okoli 180 cm, z obritim lasiščem, oblečen je bil v kratke hlače in pulover, nosil je torbico okoli pasu.