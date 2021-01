Srhljivka pri Kopru: pijan in zadrogiran napadel starše

V vasi v okolici Kopra je v ponedeljek moški pod vplivom alkohola in prepovedanih drog napadel starše, poroča koprska policijska uprava. Zaradi nasilja so mu izrekli prepoved približevanja. Kazensko ga bodo ovadili.



Koprski policisti pa so isti dan dopoldne v Vanganelu obravnavali tudi prehitrega voznika (28) kombiniranega vozila, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja. Vozilo so mu zasegli in podali obdolžilni predlog zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja in prekoračitve hitrosti.

