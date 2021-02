Srhljivka na Ulici heroja Stariha, moški udaril s sekiro

Policiste PP Črnomelj so malo po 13. uri poklicali na pomoč z Ulice heroja Stariha, kjer je 37-letnik na dvorišču stanovanjske hiše grozil in s sekiro poškodoval vrata stanovanjske hiše, nadstrešek in žleb. Policisti so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.



Moški, ki so ga v preteklosti že obravnavali, je razgrajal tudi v prostorih za pridržanje in poškodoval vrata. S kazensko ovadbo zaradi nasilništva in poškodovanja tuje stvari ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili iz PU Novo mesto.

