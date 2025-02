Srhljivka na Štajerskem: 25-letnika z grožnjami prisilili, da jim je poplačal izmišljeni dolg

Mariborski kriminalisti so v obsežni operaciji preiskali sum izsiljevanja in povzročitve lahke telesne poškodbe. V zaključni akciji, ki je potekala v tem tednu, so opravili več hišnih preiskav ter pridržali tri osumljence, stare 57, 35 in 23 let.

Preiskava je pokazala, da so osumljenci februarja na različnih lokacijah v Mariboru z grožnjami in uporabo nevarnih predmetov izsiljevali 25-letnega oškodovanca. Grozili so tudi njegovi družini. Z izmišljenim dolgom so od njega izterjali 9.500 evrov, pri tem pa so mu povzročili tudi lahko telesno poškodbo.

Grozi jim zaporna kazen

Na podlagi sodnih odredb so kriminalisti izvedli preiskave zasebnih prostorov, oseb in vozil ter zasegli elektronske naprave, denar in druge dokaze. Med osumljenimi je 57-letni moški, ki je bil že predhodno obravnavan zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja. Po zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom je bil zanj odrejeno sodno pridržanje, medtem ko sta druga osumljenca po hišnih preiskavah izpuščena.

V akciji je sodelovalo okoli 25 policistov in kriminalistov, poroča mariborska policijska uprava. Osumljenim grozi zaporna kazen od enega do osmih let za izsiljevanje in do treh let za lahko telesno poškodbo. Preiskava še poteka pod vodstvom Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru.