Srhljivka na slovenski avtocesti: moški vozil v napačno smer, ugasnili dve življenji (FOTO)

Danes okoli 10. ure se je na avtocesti Maribor–Šentilj, med počivališčem Dobrenje in Šentiljem, zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrli dve osebi, smo poročali.

Policijska uprava Maribor poroča, da do zdaj zbrani podatki kažejo, da je 78-letni voznik z območja Murske Sobote vozil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Med vožnjo po avtocesti v napačno smer je oplazil osebni avtomobil, drugi pa se mu je izognil in zapeljal z vozišča. Vožnjo je kljub temu nadaljeval in trčil v osebni avtomobil 63-letnega državljana Avstrije. V njegovo vozilo je nato še trčil voznik osebni avtomobil z dvema državljanoma Hrvaške.

Trčenje je bilo tako silovito, da sta voznik z območja Murske Sobote in državljan Avstrije na kraju umrla. Državljana Hrvaške sta bila lažje poškodovana in so ju z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor.

Policisti nadaljuje zbiranje obvestil in preiskavo prometne nesreče. Očividce pa prosijo, da pokličejo interventno številko 113.