Srhljivka na parkirišču: moška pretepla voznika in ga oropala

Šentjernejske policiste so 26. aprila nekaj pred 20. uro obvestili o ropu na parkirnem prostoru v Dobruški vasi. Opravili so ogled, zbrali obvestila in takoj izvedli aktivnosti za izsleditev storilcev.

Med policijsko preiskavo so ugotovili, da sta storilca na parkirnem prostoru napadla in pretepla 54-letnega voznika tovornega vozila, ga poškodovala, mu iz vozila odtujila več osebnih predmetov in pobegnila. Žrtev so oskrbeli v novomeški bolnišnici, moški je utrpel lažje poškodbe.

Na podlagi ugotovitev nadaljnje preiskave so pridobili odredbo za hišno preiskavo na naslovu bivanja dveh osumljencev iz Dobruške vasi, starih 30 in 32 let. Obema so odvzeli prostost, ju pridržali in s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju obema odredil pripor.

Nekatere okoliščine ropa policisti še preiskujejo.