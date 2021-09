Srhljivka na Obali: padla je s klifa

V ponedeljek ob 20.30 je pri Strunjanu v občini Piran oseba zdrsnila čez klif, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Koprski gasilci so pomagali izolskim reševalcem pri oskrbi ponesrečenca in ga s policisti prenesli na policijski čoln, s katerim so ga prepeljali do izolskega pomola. Od tam so ga predali v reševalno vozilo, s katerim je bil odpeljan v izolsko bolnišnico na zdravljenje.

