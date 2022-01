Srhljivka na cesti: zbitega pešca očividci rešili izpod vozila, boj za življenje izgubil

Danes nekaj pred 18. uro se je v Podskrajniku v občini Cerknica zgodila huda nesreča, ki se je končala s smrtni izidom.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je osebno vozilo zbilo pešca, ki ga je nato odbilo pod drugo osebno vozilo: »Izpod vozila so ga potegnili očividci. Posredovali so gasilci PGD Cerknica, ki so zavarovali kraj dogodka nudili pomoč pri oživljanju poškodovanca pred prihodom NMP Cerknica ter odklopili akumulator enega osebnega avtomobila, ki je bil udeležen v nesreči.«

Podrobnosti so razkrili na Policijski upravi Ljubljana: »Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo, kjer je 51-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Cerknice proti Uncu, odvzel prednost pešcu na prehodu za pešce in trčil vanj. Po trčenju je v pešca odbilo naprej v smeri vožnje voznika osebnega vozila in je padel na nasprotno smerno vozišče, kjer ga je vanj trčil še 52 letni voznik osebnega vozila, ki je pripeljal iz smeri Unca.« Poškodbe so bile tako hude, da je 53-letni pešec umrl.

Preizkus alkoholiziranosti je bil pri obeh voznikih negativen. »Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležili dežurni preiskovalna sodnica in tožilka. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in ugotavljanjem vseh okoliščin nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so še zapisali v policijske poročilu.