Srhljivka na cesti: zapeljal je vanj

V ponedeljek ob 15.16 se je zgodila prometna nesreča na cesti Postojna–Pivka.Voznik osebnega avtomobila (38) in voznik mopeda (45), ki je vozil za njim, sta se peljala od Pivke proti Postojni. V križišču za Gradec se je voznik avtomobila ustavil, ker se je pred njim že ustavilo kombinirano vozilo. V tem trenutku je voznik mopeda čez polno črto začel prehitevati osebni avto. Ko je bil voznik mopeda že ob avtu, je tudi ta zapeljal levo in čez polno črto, da bi obvozil kombi, in ob tem trčil v mopedista, ki ga je že prehiteval.V trčenju je bil voznik mopeda lažje telesno poškodovan. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana.Policisti so plačilni nalog izdali tako mopedistu kot vozniku osebnega avtomobila.Promet je bil ponovno popolnoma sproščen ob 16.38.