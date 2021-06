Srhljivka na Bledu: moški skočil v jezero in potonil (FOTO)

Gorenjski policisti so na danes obravnavali dve hujši nesreči pri izvajanju rekreacijskih dejavnosti. Ob 13.30, so reševalci, gasilci in potapljači posredovali na Bledu. Moški je v vročini s sup deske skočil v hladno jezero in potonil. Iz vode so ga rešili potapljači. Našli so ga okoli 8 metrov globoko. Odpeljan je bil v zdravstveno ustanovo. njegovo življenje pa je ogroženo, poroča kranjska policijska uprava.Opoldan pa se je v Bohinju poškodoval jadralni padalec. Na višini med 200 in 300 metrov je med letenjem izgubil nadzor nad padalom in padel v jezero. Posredovalo je več reševalnih služb. Huje poškodovan je bil z vojaškim helikopterjem odpeljan v zdravstveno ustanovo.