Srhljivka med štirimi stenami: zmerjal in pretepal je lastno mamo, a to še ni bilo vse

Novomeški policisti so v torek okoli desete ure zvečer posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru. Ob prihodu na kraj so vklenili 39-letnega kršitelja, ki naj bi zmerjal in fizično obračunaval s svojo mamo, poroča tamkajšnja policijska uprava.

Ker s kršitvijo kljub ukazom ni prenehal in se še nedostojno vedel do policistov, so ga odpeljali v pridržanje do streznitve na policijsko postajo.