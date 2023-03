Srhljivka med štirimi stenami: 33-letnik razbijal po stanovanju in pretepal partnerko

Črnomaljske policiste so nekaj pred 22. uro poklicali na pomoč iz naselja v okolici Črnomlja, kjer naj bi moški izvajal nasilje nad partnerko. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 33-letni nasilnež, ki je bil pod vplivom alkohola, žalil svojo partnerko, jo pretepal in razbil pohištvo v stanovanju.

Nasilnega moškega so policisti izsledili na območju Lokev. Med postopkom je kričal in nadaljeval žalitve, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi zaščite žrtve mu bodo izrekli ukrep prepovedi približevanja. O izrečenem ukrepu bodo obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ta bo presodil o podaljšanju ukrepa.

Zoper nasilneža, ki naj bi že dolgo izvajal nasilje nad partnerko, tudi ob prisotnosti mladoletnih otrok, bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nasilja v družini, še poroča novomeška policijska uprava.