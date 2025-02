Srhljiv incident pri bolnišnici: zaradi 10 evrov brutalno razbil receptorja (FOTO)

Nekaj dni, preden se je soboška bolnišnica začela polniti z bolniki zaradi prehladov, viroz, gripe in covida – to je prišlo tako daleč, da so v njej že od 3. januarja prepovedani obiski na vseh oddelkih –, se je na parkirišču pred bolnišnico zgodil srhljiv incident, v katerem jo je grdo skupil receptor na glavnih vhodnih vratih. 17 ljudi je pred leti sodelovalo v pretepu. Ta je po naših podatkih postal žrtev skrajno objestnega moškega, ki je svojo partnerico pripeljal, da bi ta uporabila bolnišnično storitev. Ko sta opravila svoje v prostorih bolnišnice, kamor sta se odpravila z avtomobilom,...