Srhljiva past čakala na žrtev: naostreni 10-centimetrski kavlji

Deska s kavlji, ki je bila zakamuflirana, je na gozdni poti čakala sprehajalce, pohodnike, kolesarje, pa tudi voznike kros motorjev. FOTO: PP Ruše

Neznani storilec je med 26. septembrom in 4. oktobrom v klancu na gozdni poti na Janževi gori, kjer je speljana Aljaževa planinska pot, ki poteka iz Selnice ob Dravi do Svetega Duha na Ostrem vrhu, namestil leseno lato s kavlji, v katero je zabil osem kovinskih kavljev, debeline 12 milimetrov.Kavlji, ki jih je pred tem našpičil, so iz deske štrleli 9,5 centimetra.Desko s kavlji je neznani storilec zakopal v zemljo na gozdni poti in jo prekril z listjem, tako da kavlji niso bili vidni oz. so bili vidni zelo slabo. Z dejanjem je neznani storilec povzročil splošno nevarnost za ljudi in njihovo premoženje.To pot uporabljajo tako pohodniki, kot kolesarji, pa tudi vozniki kros motorjev. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da do sedaj še nihče ni izrazil nasprotovanja uporabi navedene poti, so sporočili iz PU Maribor.