Srhljiv posnetek: nevarna vožnja BMW po ljubljanski obvoznici (VIDEO)

Ljubljanski policisti so v nedeljo okoli 19. ure na ljubljanski obvoznici obravnavali nevarno vožnjo, morebitne očividce pa pozivajo, da se jim javijo. Kaznivega dejanja je osumljen neznani voznik temnega BMW serije 1, ki je peljal po obvoznici od izvoza na Celovško cesto proti Brdu v napačno smer.Zaradi razjasnitve okoliščin policija naproša vse morebitne očividce, še posebej tiste, ki so se omenjenemu vozilu morali izogibati, so bili ogroženi ali so videli registrsko številko vozila, da le to sporočijo na telefonsko številko postaje PP Ljubljana na številko 01 583 8820, številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.Na spodnjem videoposnetku je videti, da se je kar nekaj voznikov za las izognilo trčenju.