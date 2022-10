Sredi Tivolija zaprosil za menjavo drobiža, nato pa šok

V ponedeljek okoli 18.30 so bili policisti obveščeni o tatvini v Tivoliju. Policisti so ugotovili, da je do moškega pristopila skupina mlajših moških, eden od njih pa ga je prosil za menjavo drobiža. Ko je v roke prijel denarnico, pa mu jo je neznanec strgal iz rok, iz nje odtujil gotovino in pobegnil.

Policisti tatvino še preiskujejo.