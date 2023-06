Sredi prestolnice peterica oropala in pretepla moškega

Zjutraj, okoli 4. ure, so bili ljubljanski policisti obveščeni o ropu v središču mesta Ljubljana. Ugotovljeno je bilo, da je pet moških pristopilo do oškodovanca in mu iz žepa odtujili denarnico. Ko se je oškodovanec uprl, so ga pretepli in mu odtujili še mobilni telefon. Nepridipravi so povzročili za nekaj sto evrov materialne škode.

Ljubljanski policisti so v sporočilu za javnost zapisali, da je šlo za moške stare med 25 in 30 let, višje postave, trije so bili oblečeni v svetla oblačila, dva pa v črna. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev storilcev in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.