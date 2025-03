Sredi popoldneva uriniral po pločniku, to je povzročil

V petek ob 12.33 je pred nakupovalnim centrom v Kopru 44-letni moški iz okolice Kamnika kršil javni red in mir, saj je uriniral po pločniku in povzročil vznemirjenje mimoidočih. Izdan mu je bil plačilni nalog, sporočajo s PU Koper.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 132 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 320 klicev. Obravnavali so 32 prometnih nesreč z materialno škodo in 2 z lažjimi poškodbami, zasegli so 3 vozila. S področja kriminalitete so obravnavali 5 vlomov in 7 tatvin, zaradi kršitve javnega reda in miru je bilo 10 intervencij.