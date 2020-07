Sredi noči zdraha v hotelu na Obali: pijana Slovenca sta si dala duška

V noči na torek zaradi dveh Slovencev nekateri v Ankaranu niso mogli spati. Ob 2.57 so policisti iz Ankarana dobili klic, da sta na recepciji enega od hotelov v Ankaranu dva vinjena moška, ki kljub opozorilom nista želela zapustiti hotelskih prostorov.



Policisti so ju dobili na kraju in ugotovili njuno identiteto. Eden prihaja iz Škofij, drugi iz Hrvatinov. Pred tem sta popivala v avtokampu, kričala in motila nočni red in mir, odredb varnostnika pa nista upoštevala.



Prav tako sta žalila tudi receptorja v hotelu. Eden od njiju ni upošteval niti odredb policistov naj se umiri, zato so mu odredili pridržanje, drugi pa je po končanem postopku kraj zapustil. Obema sledi plačilni nalog.