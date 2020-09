Ob 2.17 je v kraju Miren v občini Miren - Kostanjevica zagorelo v trgovskem objektu Mercator, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Nastala je večja materialna škoda v pisarniških prostorih ter prostorih prodajalne in skladišča.



Posredovali so gasilci JZ GRD GE Nova Gorica, PGD Kostanjevica na Krasu in policija. Zaradi varnosti so evakuirali tudi 30 stanovalcev iz stanovanj nad prodajalno.