Sredi noči obsežna iskalna akcija

V torek ob 22.06 se je na območju Postojne pod vodstvom policije pričelo iskanje pogrešane osebe. Aktivirane so bile Zveze vodnikov reševalnih psov Notranjska, Zveze vodnikov reševalnih psov Obala ter skupina za iskanje pogrešanih oseb, vendar jim ni bilo treba posredovati, ker so gasilci PGD Postojna in Studeno pogrešano osebo ob 22.48 našli na makadamski cesti med kampom Pivka jama in bivšo bencinsko črpalko OMW, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: