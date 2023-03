»Ni lepo, da človeku očitate nekaj, česar ni naredil. In vi me pošiljate v zapor za 7 mesecev? To ni 7 dni, da bi kar tako sprejel,« je bil na novomeškem sodišču očitajoč 25-letni Gregor Hudorovac iz Rosalnic pri Metliki, ko mu je tožilka Renata Brodarič Trentelj povedala, da v primeru priznanja krivde predlaga 7 mesecev zapora. Hudorovac je v novomeško prestolnico prišel iz celjskega zapora, kjer prestaja leto in pol dolgo zaporno kazen zaradi napada na policista in povzročitve lahke telesne poškodbe. A je očitno zgleden zapornik, saj je na sodnijo prišel sam, tudi proste vikende ...