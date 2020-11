Sredi noči v podjetje prišli specialci

V četrtek ob 20.10 so bili policisti obveščeni, da so v podjetju na Zagrebški cesti v Mariboru prejeli pisemski pošiljki, iz katerih se je usul neznani beli prah. Pisemski pošiljki so zavarovali, zaposleni, ki so delali pri predelavi poštnih pošiljk, pa so ostali v karanteni, kjer so ravnali v skladu s predvidenimi protokoli.



Specialna enota policije je ob pomoči gasilcev opravila preliminarna testa obeh belih snovi, ki sta pokazala, da gre v obeh primerih za različna prehrambna artikla. Nato so obe pošiljki odnesli v analizo na veterinarsko fakulteto v Ljubljani. Ob 3.50 so policiste od tam obvestili, da nobena od opisanih snovi ni nevarna in da je analiza potrdila ugotovitve preliminarnega testa. Zaradi tega so delavci lahko nadaljevali delo, podjetje pa od takrat naprej normalno obratuje.



Kot v vseh podobnih primerih policisti primer še preiskujejo, poroča mariborska policijska uprava.