Sredi noči ukradli avtobus, se z njim vozili po občini in ga nato zažgali (FOTO)

V noči na sredo so nepridipravi okrog polnoči ukradli linijski avtobus, ki je bil parkiran pri Osnovni šoli Hoče, in se z njim vozili po občini. Župan Marko Soršak je na facebooku zapisal, da so nato avtobus ustavili med gramoznicama ter ga tam zažgali.

Soršak je vse, ki bi kar koli vedeli o dogodku, pozval, naj informacije sporočijo policistom ali na občino. Policisti PU Maribor so v povezavi z dogodkom napovedali izredno novinarsko konferenco. Pred novinarje bodo stopili po 12. uri.

V sporočilu za javnost so zapisali le, da so obravnavali kaznivo dejanje velike tatvine po drugem odstavku 205. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), kjer je bil odtujen avtobus, na katerem je nato tudi izbruhnil požar.