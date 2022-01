Sredi noči trčili v hišo, tri odpeljal rešilec

Ob 1.27 je v naselju Trniče v občini Starše osebno vozilo trčilo v stanovanjsko hišo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, z vpojnim sredstvom posuli iztekle motorne tekočine in vozilo z avtodvigalom izvlekli iz hiše.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Maribora so tri poškodovane osebe odpeljali v UKC Maribor.

V Ljubljani trčil v tri vozila

Nekaj ur prej, v petek ob 23. uri, pa je na Zaloški cesti v Ljubljani osebno vozilo trčilo v tri parkirana vozila.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so odklopili akumulatorja vozil in vpojna sredstva posuli po razlitih motornih tekočinah.

Poškodovanih ni bilo.