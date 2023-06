Sredi noči trčili tovorno in osebno vozilo, eno osebo odpeljali v UKC Ljubljana

Ob 2.55 sta na štajerski avtocesti za izvozom Trojane v smeri Maribor trčili tovorno in osebno vozilo, piše Uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGE Celje in CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilih, z vpojnim sredstvom posuli po razlitih motornih tekočinah ter nudili pomoč reševalcem NMP Domžale in policiji.

V nesreči poškodovani osebi so na kraju oskrbeli, eno osebo pa so nato reševalci prepeljali v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana.