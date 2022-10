Sredi noči trčila v košuto

Ponoči, ob 4.22 je na cesti med Prestrankom in Pivko v občini Postojna, prišlo so prometne nesreče. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje je voznica z osebnim vozilom trčila v košuto. Gasilci PGD Postojna so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu in sanirali razlite tekočine po cestišču. Lažje poškodovano osebo so oskrbeli reševalci NMP Postojna. Za poginulo košuto bo poskrbela pristojna lovska družina.