Sredi noči so morali bežati iz stanovanj

V torek ob 21.50 je bil na Teharjah v občini Celje v objektu zaznan vonj plinu. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka in širšo okolico, zaprli požarno pipo na objektu ter izvedli evakuacijo 13 stanovalcev.



V kotlovnici so opravili meritve vsebnosti nevarnih plinov, zaprli ventile, prezračili celoten objekt, ter prepovedali nadaljnjo uporabo plina na celotnem objektu. Na kraju so bil prisotni policisti in dežurni delavec pristojnega podjetja, ki je nudil strokovno pomoč, poroča uprava za zaščito in reševanje.

