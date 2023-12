Sredi noči se je zgodila nesreča, lahko bi se končalo še slabše

V noči na nedeljo se je ob 4.11 v naselju Paka pri Velenju zgodila prometna nesreča. Kot poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje je osebno vozilo zapeljalo v reko Pako.

Poškodovanega voznika, ki se je sam rešil iz vozila, so reševalci NMP oskrbeli in prepeljali v SB Slovenj Gradec. Gasilci PGE Velenje vozila niso mogli izvleči iz reke, do izteka nevarnih tekočin ni prišlo.