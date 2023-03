Sredi noči poplavilo vrtec: rešitev za otroke še iščejo

Ob 3:47 je v Komnu zaradi tehnične okvare na ekspanzijski posodi poplavilo vrtec, poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci PGD Komen in ZGRS Sežana, ki so zaprli ventile, izklopili električno napeljavo, sanirali odpadajoč strop v dveh učilnicah in posesali vodo po celotnem prvem nadstropju objekta.

Zapisali so še, da je bil na lokaciji poveljnik CZ Komen, policija, hišnik in vodstvo vrtca.

Poveljnik civilne zaščite Miloš Lozej nam je povedal, da je škoda, ki je nastala ob izlitju velika. »Stroškovno gledano je nastala velika škoda. Dve učilnici sta popolnoma uničeni in neuporabni. Mavčne plošče je voda uničila in potrebna bo sanacija,« nam je povedal in dodal, da se bo dopoldan sestal z vodstvom vrtca in županom, da skupaj ugotovijo, kako bodo rešili nastalo situacijo in kam bodo v ponedeljek namestili otroke.