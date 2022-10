Sredi noči počilo na priključku avtoceste

Ob 4.46 sta na avtocesti Maribor–Ljubljana za priključkom Fram trčili osebni vozili. Gasilci PGE Maribor in PGD Slovenska Bistrica so zavarovali kraj nesreče in na vozilih odklopili akumulator.

Posredovali so tudi reševalci NMP in policisti PP Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.